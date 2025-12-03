ETV Bharat / technology

AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ, ਜਾਣੋ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਛਾਣ?

AI ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਪਰੇਲ-ਕਲਿਆਣ ਏਸੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਟੀਟੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਾਂਬਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟੀਐਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਯੂਟੀਐਸ ਦੇ 'ਸੀਜ਼ਨ ਪਾਸ' ਦਿਖਾਏ।

ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਟੀਆਈ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਯੂਟੀਐਸ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਭੌਤਿਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਸ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟਾਂ AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ UTS ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UTS ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕਟ UTS ਐਪ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UTS ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UTS ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ TTI ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

