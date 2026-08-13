NASA ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ, ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

NASA ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ, ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਇਹ ਜੈਕੇਟ 1972 ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : August 13, 2026 at 3:02 PM IST
ਕੇਪ ਕੈਨੇਵਰਲ: ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਤਲੇ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੈਕੇਟ ਗਰਮ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜੈਕੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Artemis–I ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵੱਲੋ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ।
ਨਾਸਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'Science Advances' ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜੈਕੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ Artemis–II ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ।
ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਕੇਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ, ਢਿੱਡ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Artemis-I ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿਤਾਇਆ। ਜ਼ੋਹਰ ਅਤੇ ਹੇਲਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ 3 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਓਰੀਅਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ੋਹਰ ਨੇ 57-ਪਾਊਂਡ ਦੀ AstroRad ਜੈਕੇਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਐਸ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ StemRad ਅਤੇ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੈਲਗਾ ਬਿਨਾਂ ਜੈਕੇਟ ਦੇ ਉੱਡੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ StemRad ਦੇ ਜੌਰਡਨ ਹੌਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਨਾਸਾ, ਜਰਮਨ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Artemis-I ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਓਰੀਅਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈਨ ਐਲਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੌਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1972 ਅਤੇ 1989 ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸੂਰਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜੈਕੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਸਾ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 1972 ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਸਾਲ ਚੰਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੋ ਲੈਡਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ Apollo 16 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੈਕੇਟ 1972 ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1989 ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 193 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 131 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡੀਪ ਪੁਲਾੜ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, Apollo ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮੂਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ SpaceX ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੈਕੇਟ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੌਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਡੀਪ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਹਰ ਅਤੇ ਹੇਲਗਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਹਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੈਕੇਟ ਹੁਣ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਪੁਲਾੜ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-