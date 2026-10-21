Qualcomm ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ

Qualcomm ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
Qualcomm ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 1:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Qualcomm ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਅਮੋਨ ਵੱਲੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੋਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ Qualcomm ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 52,000 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ।
ਮੈਮੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Qualcomm ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਮੋਨ ਨੇ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ-ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋ Qualcomm ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚੋ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਪਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, Qualcomm ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਨ-ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਡ-ਡਿਵਾਈਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Qualcomm ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਚਿਪ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Nasdaq 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ Qualcomm ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 171.52 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
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