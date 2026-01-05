ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Pulsar ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 25 ਸਾਲ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
Published : January 5, 2026 at 3:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਸਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ 7,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ, ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ 11 ਪਲਸਰ ਮਾਡਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 125cc ਤੋਂ 400cc ਤੱਕ ਦੇ 11 ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਡਲ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ 125 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਸਰ N150, ਪਲਸਰ 150 ਅਤੇ ਪਲਸਰ N160 ਹਨ। ਉੱਚ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਲਸਰ NS160 ਅਤੇ ਪਲਸਰ NS200 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਅਰਡ ਪਲਸਰ RS200 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 250cc ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪਲਸਰ N250 ਅਤੇ ਪਲਸਰ F250 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ NS400Z ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲਸਰ ਹੈ।
ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਸਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਨੇਕਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ DTS-i ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।-ਬਜਾਜ ਆਟੋ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ NS400Z ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਸਰ-ਬੈਜ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੰਗ ਕਨਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਪਲਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
