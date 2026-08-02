ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, PS5 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, PS5 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਸੋਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ PS5 ਦੀ ਕੀਮਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : August 2, 2026 at 12:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਦੇ PS5 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। PS5 ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 69,990 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 54,990 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 15,000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਟੋਰ ShopAtSC 'ਤੇ ਡਿਸਕ ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਇਸੇ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ PS5 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 44,990 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49,990 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PS5 Slim at New Price ₹69,990/-— VINAYAKSONI007 (@VinayakSoni07) July 27, 2026
Confirmed ✅ at ShopAtSc
Now Available!
cc: @RishiAlwani https://t.co/Qmr98W6aKv pic.twitter.com/xtbZuIczop
PS5 ਕੰਸੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਆਦਿ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਂਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PS5, PS5 Pro ਅਤੇ PlayStation Portal ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੇਮਿੰਗ ਪੀਸੀ, GPU, ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ Xbox ਅਤੇ Nintendo Switch 2 ਵਰਗੇ ਕੰਸੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Valve ਦੇ Steam Machine ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 1,049 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿਪ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਸੋਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-