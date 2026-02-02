ETV Bharat / technology

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

PROPOSAL TO BAN SOCIAL MEDIA (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 9:29 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਐਲਐਸਕੇ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਡੀਊਸਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਸੰਸਦ ਐਲਐਸਕੇ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਬਲੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Alphabet ਅਤੇ X ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਇਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰੋਥ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਪੇਜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।-ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

