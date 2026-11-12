Tesla ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ Tesla Cybertruck ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : November 12, 2026 at 4:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਸ ਸਥਿਤ Gegafactory ਵਿੱਚ Tesla Cybertruck ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ Tesla Cybertruck ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Tesla Cybertruck ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Tesla Cybertruck ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਐਂਗੁਲਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹਿੱਸੇ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,50,000 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਡਲ, ਫੀਚਰਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ Tesla Cybertruck ਦੀ ਕੀਮਤ 39,900 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 37.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 60,990 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 57.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
The Cybertruck order rate far exceeds our production rate. We will try to make as many as possible before shutting down the line in about 8 months, but will have to return deposits for a lot of people. This is not a case of Cybertruck being unprofitable, as has been misreported by legacy media, but rather that the opportunity cost of the complexity of Cybertruck is vastly outweighed by the value of incremental Cybercab production.— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2026
Tesla Cybertruck ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦ?
ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ Tesla Cybertruck ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੀ ਬਦਲਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ CyberCab ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Tesla Cybertruck ਦੇ ਪੇਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Cybertruck ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2027 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Tesla Cybertruck ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਸਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ CybetCab, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਟੋਨਾਮਸ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਟਰਫਲਾਈ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਡੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੈਬਿਨ ਲੇਆਊਟ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਡਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
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