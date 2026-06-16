ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ NOTHING ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ Nothing ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਤਾਕ ਕੀਤੀ।
Published : June 16, 2026 at 10:51 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਵੈਂਟ 'Bharat Innovates 2026' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ Nothing ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Akis Evangelidis ven ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, Akis ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ Nothing ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ
Akis ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Nothingness ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
During a conversation with the Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji, he asked me about the story behind the name @Nothing. It’s a question we’ve been asked countless times since starting the company but this time was special. He highlighted that in Indian philosophy,… pic.twitter.com/rMsig7fEB1— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) June 15, 2026
ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ Akis ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ Infosys ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ।
IIT Roorkee ਅਤੇ IISc ਦੇ ਨਾਲ MoU
ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਯਾਨੀ MoU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ IIT Roorkee ਅਤੇ Indian Institute of Science ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ Foundation for Science, Innovation and Development ਯਾਨੀ FSID ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। IIT Roorkee ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ.ਕੇ.ਪੰਤ ਅਤੇ IISc ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਵਿੰਦਨ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ Evangelidis ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ MoU 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ।
IIT Roorkee ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ Nothing ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ Joint Industrial Design Challenge ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। IISc-FSID ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ Nothing ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
Nothing ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Akis ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। 'Bharat Innovates 2026' ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ G7 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-