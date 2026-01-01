ETV Bharat / technology

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅੱਜ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

NEW RULES 1 JAN 2026
NEW RULES 1 JAN 2026 (BMW)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੀ ਵੰਡ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

Mercedes-Benz: ਜਰਮਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Mercedes-Benz ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਵੰਡ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋ-ਰੁਪਏ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੋ-ਰੁਪਏ ਐਕਸਚੇਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ Mercedes-Benz ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Mercedes-Benz GLS ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, Mercedes-Benz E-Class ਦੀ ਕੀਮਤ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BMW: BMW ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨੋਕਡ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਿਲਟ ਯੂਨਿਟ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

BYD India: ਇਸ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ BYD Celerio 7 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 48.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।

MG Motor India: MG Motor ਨੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਯੂਰੋ-ਰੁਪਏ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਵੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।

Nissan: ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Nissan ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ Nissan ਗ੍ਰੈਵਿਟ ਕੰਪੈਕਟ MPV ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 32,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ 5.79 ਲੱਖ ਤੋਂ 11.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

