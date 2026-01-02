ETV Bharat / technology

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ Hyundai ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, Creta, i20 ਅਤੇ Venue ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ

Hyundai Motor India Ltd ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

HYUNDAI CARS PRICE HIKE
Hyundai Tucson (Hyundai Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਰੀਆਈ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ Hyundai Motor ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ Hyundai Motor India Ltd ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਡਲ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਡਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਹੈਚਬੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ Hyundai Motor ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।"

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ

ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ।

ਹੁੰਡਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੇਨੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਲਾਈਨਅੱਪ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਈ10 ਨਿਓਸ, ਆਈ20, ਆਰਾ, ਵੇਨਿਊ, ਕ੍ਰੇਟਾ, ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ, ਵਰਨਾ, ਟਕਸਨ, ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਆਈਓਐਨਆਈਕਿਊ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਸਯੂਵੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਡਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆਈ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸਯੂਵੀ, ਹੁੰਡਈ ਕ੍ਰੇਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

TAGGED:

HYUNDAI CARS GET COSTLIER
HYUNDAI CARS NEW PRICE
HYUNDAI CRETA
HYUNDAI CARS PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.