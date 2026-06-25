GTA 6 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ?
GTA 6 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੇਮ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : June 25, 2026 at 9:51 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੇਮਿੰਗ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇਂ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ Grand Theft Auto 6 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ GTA 6 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 25 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੇਮਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ GTA VI ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਿਸ਼ਨ ਲਈ 79.99 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡਿਸ਼ਨ ਲਈ 99.99 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.— Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026
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ਦੋ ਐਡਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਗੇਮ
ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ P55 ਅਤੇ Xbox Series S/X 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 70 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡਿਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਲੂਸੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਧੂ ਆਈਟਮਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਅਨਲੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਟੇਜ ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਪੈਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਟ੍ਰੋ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ GTA+ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ GTA 5 ਵਰਗੇ ਕਲਾਸਿਕ ਰੌਕਸਟਾਰ ਟਾਈਟਲ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਅਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਦਕਿ GTA Online ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। GTA 6 ਨੂੰ P55 ਅਤੇ ਐਕਸਬਾਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਸ/ਐਕਸ ਲਈ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਟੋਰ, ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਰਿਟੇਲਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ GTA 6 ਗੇਮ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੇਮ GTA 6 ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਡ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ GTA 6 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
GTA 6 ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਯਾਨੀ GTA 5 ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਕਾਪੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ GTA 6 ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। GTA 6 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਮੇਲ ਨਾਇਕ ਲੂਸੀਆ ਨੂੰ ਜੇਸਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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