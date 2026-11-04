GTA 6 ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ...

GTA 6 ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ...
GTA 6 ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਊਨਲੋਡ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 3:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
GTA 6 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੇਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
PlayStation ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get ready for Grand Theft Auto VI by pre-loading the game on PS5 beginning November 10. Also be sure to clear 212GB of storage space. Pre-orders available now: https://t.co/nZRb9fP6pe https://t.co/jrYbpdF4F0— PlayStation (@PlayStation) November 3, 2026
ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ GTA 6 ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਹਨ, ਹਥਿਆਰ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਜਾਂ ਲੂਸੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਆਈਟਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ਰੀ-ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰੋ
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 212GB ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਡੇ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ
ਗੇਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ DualSense Edge ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲਰ, Playstation Pulse ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਜਾਂ Pulse Elevate ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਸਪੀਕਰ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੈੱਟਅੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
GTA 6 ਦਾ ਲਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਬ ਆਉਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ GTA 6 ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕੋ। ਇਹ ਗੇਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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