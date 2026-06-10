ETV Bharat / technology

Prada ਅਤੇ Axiom Space ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਚੰਦ ਲਈ ਖਾਸ ਕੂਲਿੰਗ ਸੂਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?

Prada ਅਤੇ Axiom Space ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ LCVG ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

PRADA AND AXIOM SPACE SUIT
PRADA AND AXIOM SPACE SUIT (Axiom Space)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪਨੀ Prada ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ Axiom Space ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸਸੂਟ ਅੰਦਰ ਪਹਿਣਨਗੇ। ਇਸਨੂੰ LCVG ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ Artemis IV ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਹ ਸੂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਯਾਨੀ LCVG ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀ-ਪਤਲੀ ਟਿਊਬਸ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੋਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਪੇਸਸੂਟ ਦੇ ਲਾਈਫ-ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਉਹ ਗਰਮੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਕੂਲਿੰਗ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੇਨ ਟਿਊਬਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਤਰੁੰਤ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਉਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Prada ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਮੇਲ

ਇਹ ਸੂਟ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ V-neck ਕੱਟ, ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੀ ਸਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ Prada ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਟ ਹੈ। Axiom Space ਦੇ ਸੀਈਓ Jonathan Cirtain ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸੂਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Prada ਨੇ ਇਸ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 3D ਮਾਡਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ Prada ਅਤੇ Axiom ਨੇ AxEMU ਸਪੇਸਸੂਟ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ LCVG ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਤ ਹੈ।

ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਸਾ ਦਾ Artemis IV ਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ 400 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। LCVG ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੇਸਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ Prada ਅਤੇ Axiom Space ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

PRADA AND AXIOM SPACE
PRADA AXIOM SPACE SPACESUIT
ARTEMIS MOON SPACESUIT 2026
LCVG
PRADA AND AXIOM SPACE SUIT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.