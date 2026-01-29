ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ

ETV Bharat / technology

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।

January 29, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਾਂ ਆਮ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਾਂ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੋਜ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਟੈਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਐਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਨ ਐਪਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕਨੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 705 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ $117 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਐਪਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਪਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਨ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਐਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਪ ਜਾਂ "ਮੇਕ ਦ ਫੋਟੋ ਨਿਊਡ" ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 28 ਐਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

