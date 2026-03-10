POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਰੇਗੀ ਐਂਟਰੀ

POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਰੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : March 10, 2026 at 12:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: POCO ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ POCO X8 Pro ਅਤੇ POCO X8 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ?
POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਡੈਬੀਊ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੋਕੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇਵੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਜ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ POCO X8 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ POCO X8 Pro ਅਤੇ POCO X8 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ OnePlus 15R ਅਤੇ iQOO 15R 'ਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ OnePlus ਅਤੇ iQOO ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
POCO X8 Pro Series Launch Event.— POCO (@POCOGlobal) March 9, 2026
A new breakthrough is coming to the X series.
Ready to go beyond fast?
This is where speed breaks boundaries. 🔥
March 17, 2026 ｜ 20:00 GMT+8 pic.twitter.com/UcR1ENx417
POCO X8 Pro Max ਦੇ ਫੀਚਰਸ
POCO X8 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 9500s ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 20MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ iP66+iP68+iP69+iP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
POCO X8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
POCO X8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 8500 Ultra ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ POCO X8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-