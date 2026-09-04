Poco X8 Power ਅਤੇ Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Poco X8 Power ਅਤੇ Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : September 4, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 2:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Poco ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Poco X8 Power ਅਤੇ Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ Poco X8 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ Poco X8 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Poco X8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Poco X8 Power ਦੀ ਕੀਮਤ 35,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂਪਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Poco X8 Power ਦੀ ਕੀਮਤ 32,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। Poco X8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10,000mAh. 100W. Snapdragon. IP69K.— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
All this for… ₹32,999.
We know. You’re checking the price twice. 👀
Specs maxxxed. Price? Not so much.
Now THAT’S Power Maxxxing.#POCO #POCOIndia #POCOX8Power #PowerMaxxing pic.twitter.com/3T9K4OBRfV
Poco X8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Poco X8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੇਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜੇਨ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 100ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂਪਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ No-Cost EMI ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 26,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
9,000mAh. 67W. Snapdragon. IP69K.— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
And all of that for just ₹26,999. 🔥
Big battery. Big performance. Built tough.
The POCO X8 doesn’t just bring power.
It brings MAXX power. Sale starts 11th Sept.#POCO #POCOX8 #POCOIndia #PowerMaxxing pic.twitter.com/CKbLnFdosU
Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Poco X8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6s ਜੇਨ 4 Mobile Platform ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਡੈਪਥ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 67ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
Poco X8 ਅਤੇ Poco X8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Poco X8 ਅਤੇ Poco X8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
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