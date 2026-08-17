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Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

POCO M8X 5G LAUNCH DATE
POCO M8X 5G LAUNCH DATE (POCO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 3:53 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Poco ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Poco M8 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ Poco M8 5G ਅਤੇ Poco M8 Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Xiaomi ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 4 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Xiaomi ਦੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ Poco ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 4 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 4 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਈ 'ਚ Snapdragon For India ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜੇਨ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Oppo, Realme ਅਤੇ Redmi ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Poco ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ Poco M8x 5G ਦਾ AnTuTu ਸਕੋਰ 650,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12GB ਰੈਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6GB ਰੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ HD+IPS LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Poco M8x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

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