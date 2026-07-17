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Redmi Note 17 ਦਾ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ Poco M8 Power, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ Redmi Note 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Poco M8 Power ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

POCO M8 POWER LAUNCH DATE
POCO M8 POWER LAUNCH DATE (POCO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 5:45 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi Note 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪੋਕੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ Redmi Note 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, Redmi Note 17 ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਕੇ ਪੋਕੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Poco M8 Power ਅਤੇ Redmi Note 17

ਟਿਪਸਟਰ Kacper Skrzypek ਦੀ X ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, HyperOS ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਕੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ 26021PC18I ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ Poco M8 Power ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੋਕੋ ਡਿਵਾਈਸ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਿਪਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ Poco M8 Power ਦਾ ਇੱਕ Redmi ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ 26021RN18I ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਨਿਲਾ Redmi Note 17 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਕੋ ਫੋਨ ਇਸੇ ਫੋਨ ਦਾ ਰੀਬੈਜਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਇਸ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ Redmi Note 17 ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Redmi Note 17 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਜ਼ਨ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 7,700mAh ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Xiaomi ਨੇ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 22.5ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟਿਪਸਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ Redmi Note 17 Pro ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 67ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਹੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 8,340mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਪਸਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Redmi Note 17 ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 2MP ਦਾ ਡੈਪਥ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਿਪਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Xiaomi ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ Redmi ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਬੈਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Xiaomi ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Redmi Note 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਰੋਲਆਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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