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ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?

Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

POCO M8 POWER SALE DATE
POCO M8 POWER SALE DATE (POCO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 1:01 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Poco ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ M8 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਹੈ। Poco ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ Poco M8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਦਮਦਾਰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ।

Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 7 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Black, Blaze Orange ਅਤੇ Green ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ 21,999 ਅਤੇ 24,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂਪਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Poco M8 Power ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 240Hz ਟਚ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦਰ ਅਤੇ 1,800 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 4 ਜੇਨ 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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