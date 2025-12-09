12,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

12,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
Poco ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Poco C85 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 9, 2025 at 1:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੋਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Poco C85 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz LCD ਡਿਸਪਲੇਅ, MediaTek Dimensity 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 8GB ਤੱਕ RAM, 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ 33W ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 6,000mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
Poco C85 5G ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Poco C65 ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ C85 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy M15, Infinix Hot 50 ਅਤੇ iQOO Z9x ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।
Power with attitude is here.— POCO India (@IndiaPOCO) December 9, 2025
Meet the all-new POCO C85 5G, a 6.9” display that takes over your view, a battery built for non-stop grind, and a dual-tone finish dripping with swagger.
This isn’t just a phone, it’s your everyday flex.
The sale starts on 16th December. pic.twitter.com/SRdtNmLacx
Poco C85 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Poco C85 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,499 ਰੁਪਏ, 6GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,499 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਸਟਿਕ ਪਰਪਲ, ਸਪਰਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Spot the REAL spec 👇— POCO India (@IndiaPOCO) December 9, 2025
Which one is correct?
✔️ POCO C85 5G has the segment’s largest display
✔️ POCO C85 comes in 4 new colours
Reply with the right answer + screenshot from Flipkart!
Use: #POCOC855G #POCOC85Giveaway pic.twitter.com/3hqSrzsQsV
Poco C85 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Poco C85 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Poco ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 4GB ਅਤੇ 6GB ਮਾਡਲ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 11,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Tomorrow, the segment gets shaken at 12 noon.— POCO India (@IndiaPOCO) December 8, 2025
Get set to FL⚡AUNT YOUR POWER with the new POCO C85 5G. pic.twitter.com/YNGlQvXUrw
Double the hype, double the chances.— POCO India (@IndiaPOCO) December 9, 2025
Catch the POCO C85 5G drop at 12 noon on YouTube and share the price screenshot to enter twice. ⚡📱
Use: #POCOC855G #POCOC85Giveaway pic.twitter.com/hhqhuB6k09
Poco C85 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ HD+ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 7.99mm ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ LED ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Poco C85 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
