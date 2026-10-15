SpaceX ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਜੈਲਫਿਸ਼ ਬੱਦਲ, NASA ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

SpaceX ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਜੈਲਫਿਸ਼ ਬੱਦਲ, NASA ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
SpaceX Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਜੈਲਫਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 15, 2026 at 8:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਅਸਲ, SpaceX ਨੇ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈਲਫਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਜੈਲਫਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਲਈ।
Many of you are talking about the “space jellyfish” following this morning’s launch from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. More than 6,300 scientific investigations and cargo are on their way to the @Space_Station, as part of SpaceX's 35th commercial resupply services mission for NASA. A jellyfish happens near sunrise or sunset when the exhaust plume from the rocket becomes brightly illuminated, creating a glowing shape resembling a jellyfish. Show us where you captured the jellyfish?— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 13, 2026
Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਪੂਰਵੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ 4:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਪ ਕੈਨੇਵਰਲ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਕੰਪਲੈਕਸ 40 ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ SpaceX ਦਾ 35ਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੀਸਪਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੈਗਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ISS 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਜੈਲਫਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੱਦਲ ਹਨੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਲਫਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਅਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜੈਲਫਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਣ ਤੋਂ 48 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। SpaceX ਦਾ ਇਹ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ।
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