Motorola Signature 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ OnePlus 16R ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Motorola Signature 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ OnePlus 16R ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Published : November 3, 2026 at 11:46 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Motorola, OnePlus, Vivo ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 200MP ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Motorola Signature 27: Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Organic shades meet refined finishes to create a bold new design philosophy. Which motorola signature 27 color is your style? 1. PANTONE Capulet Olive 🫒 2. PANTONE Coal Smoke 🖤 See for yourself on November 5. #MotorolaSignature #SignatureStatement https://t.co/dArUVDqFj2— motorola (@Moto) November 2, 2026
Motorola Signature 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ: Motorola Signature 27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪੇਸਟ ਅਤੇ ਨਵਾਂ 3D ਵੈਪਰ ਚੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੋਨ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਰੇਡ ਐਲਯੂਮਿਨੀਅਮ ਬੌਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ Sony LYTIA ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Vivo X500 Series: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫੋਨ Vivo ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੇ ਕਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Vivo X500, Vivo X500 Pro ਅਤੇ Vivo X500 Pro Max ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
vivo X500 Series Tentative India 🇮🇳 launch date : 25th November They officially started teasing the X500 Series in India vivo X500, X500 Pro and X500 Pro Max - all 3 will launch in India as all of them got listed on India's BIS 🇮🇳 certification 🔵 vivo X500 (V2619) : • 6.59" 1.5K 144Hz flat LTPS OLED, 2000 nits HBM 🔆 , Visionox VM9 panel • 7500mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡ • IP68, IP69, Ultrasonic FS • 3nm Dimensity 9600M (basically, same as Dimensity 9500 ) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 • Symmetrical stereo speakers, 3 microphone 📸 50MP Sony LYT-828 1/1.28" OIS main (Same sensor as X300 Pro and X9 Pro) 📸 50MP JN1 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3x telephoto 🤳50MP JN1 AF • New camera deco design • 4K 120fps video recording • 8K video recording support • 200mm Zeiss G2 teleconverter • USB 3.2 🔴 Price in China ~ 79,000 INR 🔵 vivo X500 Pro Max (V2610) : • 6.85" 2K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 1mm ultra thin bezels, 2000 nits HBM 🔆 • Quad microphone • Improved Dual stereo speakers • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • 8000mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡229g, USB 3.2 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" , LOFIC, OIS main camera • 3° OIS gimbal like stabilization • 4K 120fps HDR video recording • 4K 240fps video recording • 50MP JN5 UW 📸 📸 200MP Samsung HP0 1/1.4" Zeiss APO 3.5x OIS telephoto • CIPA 7.0 professional grade stabilization • support 400mm Zeiss G2 Ultra teleconverter • Improved video stabilization • Supports upto 30x capture speed 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~1,00,000 INR 🔵 vivo X500 Pro (V2621) : • 6.36" 1.5K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 2000 nits HBM 🔆 • 6510mAh🔋90W wired⚡40W wireless⚡197g, USB 3.2 • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT-910 1/1.28" OIS main (Same sensor as X500 Pro Max) 📸 50MP JN5 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3.5x periscope telephoto 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~ 93,000 INR— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 1, 2026
Vivo X500 Series ਦੇ ਫੀਚਰਸ: Vivo X500 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 9600M ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਅਤੇ 64MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਅਤੇ 40ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
vivo X500 Pro Max global launch teased! The teaser showcases a 400mm-equivalent Telephoto Extender Gen 2 Ultra, co-engineered with ZEISS. https://t.co/eySLKNm0R8— Oneily Gadget (@OneilyGadget) October 22, 2026
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ Vivo X500 Pro Max ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 9600 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.85 ਇੰਚ ਦੀ 2K LTPO OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 200MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ, 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਅਤੇ 40ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Moto G47 Power 5G: ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਤੋਂ 19,999 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Moto G47 Power 5G renders, full specs & price: - Dimensity 6300 - 6.67" LCD, 1604 x 720, 120Hz - 108MP Main + 2MP Macro + 8MP Selfie - 7000mAh, 30W - Android 16 - IP64 Rated - 166 x 77 x 9mm > 4GB+128GB: ~EUR 270— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 17, 2026
Moto G47 Power 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ HD+ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 108MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
OnePlus 16R: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।
Oneplus 16 interstellar lighting effect & camera test ay offline oppo store. #oneplus16 #oneplus #oppo @OnePlus @phone_brother @smartphonesfans https://t.co/9AUncCoq1B— Allen He (He Ling) (@heling1682002) October 30, 2026
OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 165Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 100ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 9000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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