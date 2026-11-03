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Motorola Signature 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ OnePlus 16R ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

UPCOMING PHONES IN NOVEMBER 2026
UPCOMING PHONES IN NOVEMBER 2026 (Motorola)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2026 at 11:46 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Motorola, OnePlus, Vivo ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 200MP ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Motorola Signature 27: Motorola Signature 27 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Motorola Signature 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ: Motorola Signature 27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪੇਸਟ ਅਤੇ ਨਵਾਂ 3D ਵੈਪਰ ਚੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੋਨ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਰੇਡ ਐਲਯੂਮਿਨੀਅਮ ਬੌਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ Sony LYTIA ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Vivo X500 Series: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫੋਨ Vivo ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੇ ਕਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Vivo X500, Vivo X500 Pro ਅਤੇ Vivo X500 Pro Max ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Vivo X500 Series ਦੇ ਫੀਚਰਸ: Vivo X500 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 9600M ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਅਤੇ 64MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਅਤੇ 40ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ Vivo X500 Pro Max ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 9600 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.85 ਇੰਚ ਦੀ 2K LTPO OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 200MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ, 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਅਤੇ 40ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Moto G47 Power 5G: ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਤੋਂ 19,999 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Moto G47 Power 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ HD+ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 108MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OnePlus 16R: ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।

OnePlus 16R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 165Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 100ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 9000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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TAGGED:

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