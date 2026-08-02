Memory ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ!
ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
Published : August 2, 2026 at 2:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵਧੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 109 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ
ਦਰਅਸਲ, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਿਲਪੀ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ EMI ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ?
ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਪਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਐਪਲ ਦੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ।
ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Galaxy A Series ਅਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Xiaomi, Oppo ਅਤੇ Vivo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। Xiaomi ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ, Oppo ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ Vivo ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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