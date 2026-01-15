ETV Bharat / technology

ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ Personal Intelligence ਫੀਚਰ, ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ AI

ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ Personal Intelligence ਫੀਚਰ ਜੀਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ।

PERSONAL INTELLIGENCE FEATURE
PERSONAL INTELLIGENCE FEATURE (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਕ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Personal Intelligence With Connected Apps' ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਮੇਲ, ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਪ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ

ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਜੇਮਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟਾ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਜੇਮਿਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

PERSONAL INTELLIGENCE FEATURE
GOOGLE GEMINI CONNECTED APPS
GEMINI AI GMAIL PHOTOS
ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼
GEMINI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.