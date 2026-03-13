ETV Bharat / technology

Perplexity AI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Personal Computer ਟੂਲ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ

Perplexity AI ਨੇ Personal Computer ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਕ ਮਿਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਲ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Perplexity AI ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Personal Computer ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਕ ਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੂਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ Personal Computer ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਏਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, Personal Computer ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੈਕ ਮਿਨੀ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ Perplexity ਦੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Personal Computer ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੂਲ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Perplexity Personal Computer ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਰਵਾਇਤੀ OS vs AI OS: ਰਵਾਇਤੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮਝਾਉਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ AI OS ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Personal Computer ਕੀ ਹੈ?: Perplexity ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਐਕਸੇਸ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ 24/7 ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਫਾਈਲਾਂ, ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Comet Assistant ਅਤੇ Perplexity Computer: ਇਹ ਦੋਨੋ ਏਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੰਪੈਕਟ ਡੈਸਕਟਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ: ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਲੌਗਿਗ: ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਲ ਸਵਿੱਚ: ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲ ਸਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਏ?: ਵੇਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ Perplexity ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ Personal Computer ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੇਟਲਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Personal Computer ਟੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਏਆਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Claude ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਦੇ ਟੂਲਾਂ ਅਤੇ Microsoft Copilot ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Computer For Enterprise, Comet Enterprise ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ API-Search Agent, Embeddings ਅਤੇ Sandbox ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Perplexity Finance ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Statista, CB Insights ਅਤੇ PitchBook ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

