ਡੀਪਫੇਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ, India AI Impact Summit ਦੌਰਾਨ Pi-Labs ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
India AI Impact Summit 2026 ਦੌਰਾਨ ਡੀਪਫੇਕ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : February 23, 2026 at 10:38 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: India AI Impact Summit ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਪ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀਪਫੇਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ India AI Impact Summit ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਡੀਪਫੇਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਡੀਪਫੇਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ Pi-Labs ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅੰਕੁਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕੇਲੇਬਲ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਾਸ-ਸੈਕਟਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ, ਵਾਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।- Pi-Labs ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅੰਕੁਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਪਫੇਕ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪੰਜ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੱਤ IEEE ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਅਸਲੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਤ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਿਰੀਖਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।- CEO
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਰਗੀਕਰਣਕਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Pi-authentify ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਡ-ਇਨ ਇੰਡੀਆ, AI ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
CEO ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਲਈ ਖੰਡਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Pi-Labs ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਏਆਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਾਈਬਰ ਵਰਗੀ ਕਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Pi-Labs ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Pi-Labs ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਪਫੇਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਿਲਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਲਟ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀ ਇਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। Pi-Labs ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡੀਪਫੇਕ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।-ਤਿਵਾਰੀ
