Gemini ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ PDF ਅਤੇ Docs ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਐਡਿਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
Gemini ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PDF Docs ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : October 30, 2026 at 4:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ Gemini ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ Gemini ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Gemini ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ Gemini ਵਿੱਚ PDF, Google Docs, Google decks, Markdown Files ਅਤੇ Code ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। PDF ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PDF ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੈਂਟ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Gemini ਐਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
- ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜੇਮਿਨੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਰਾਈਟ ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ PDF ਸਟੱਡੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
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