ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ 31.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
SIAM ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ।
Published : November 14, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼' (SIAM) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ (Automobile industry)ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (PVs) ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
'ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ' ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (PVs) ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 519,060 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 461,614 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 'ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ' (Utility vehicles) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 11.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 301,141 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
'ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼' ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ (Cars) ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 130,305 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਨਾਂ (Vans) ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 13,720 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼' (Tata Motors) ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (PVs) ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ
ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Segment ਵਿੱਕਰੀ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ 2,577,810 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਕੂਟਰਾਂ (Scooter) ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 1,096,756 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁੱਲ 1,423,118 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਪੇਡਾਂ (Mopeds) ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 25.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 103,349 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (26.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (27.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 14,664,622 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 26.2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 605,211 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (Passenger vehicles) ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ 25.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 3,082,634 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। (ਨੋਟ: ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਲਈ, ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ।)
ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ (Quadricycles) ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 28.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 3,618,753 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 15.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ (ਜੋ ਕਿ 3,126,325 ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਮਦ (Exports) ਵਿੱਚ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 26.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 509,910 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 28.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2,948,471 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 31.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 158,416 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਵਧੀ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 682,299 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 543,972 ਯੂਨਿਟ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 26.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 85,292 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ (Motorcycle) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 20.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੇ :
Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ Gemini ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ Privacy features 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ BYD ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ Denza ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, D9 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ MPV ਅਤੇ Z9 GT ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਾਅਲੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਬੂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ