ਚੀਨ ਦੇ 'Shenzhou 24' ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ

ਚੀਨ ਦੇ 'Shenzhou 24' ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
'Shenzhou 24' ਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Published : November 8, 2026 at 12:28 PM IST
ਬੀਜਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ 'Shenzhou 24' ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਈਨਾ ਮੈਨਡ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਡਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ Shenzhou 24 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉਡਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਨਹੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਰਮ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਲੋਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੀਨ 2030 ਤੱਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2028 ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ।
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