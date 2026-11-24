ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ CAPF ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ CAPF ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਪਾਏ ਗਏ।
Published : November 24, 2026 at 1:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨਿੱਜੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਖੁਫੀਆ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਨਿੱਜੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PIO ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। PIO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ।
ਚਿੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਲਾਹ-ਜਾਰੀ ਰਾਹੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਨਾਮ ਦੀ DRDO ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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