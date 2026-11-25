ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੇਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੌਲ
Shenzhou 24 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੈ।
Published : November 25, 2026 at 10:50 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ Shenzhou 24 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉਡਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ।
Shenzhou 24 ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ?
ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ 51 ਸਾਲ ਦੇ Tang Hongbo ਅਤੇ 39 ਸਾਲ ਦੇ Wu Yi ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਉਕੁਆਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੀ ਪੇਲੋਡ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤੇ Shenzhou 23 ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
Shenzhou-24 lifts off! 🚀 https://t.co/WXuNqtbotO— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) November 25, 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੌਲ
ਇਸ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ "ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ" ਅਤੇ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
A proud moment for Pakistan! 🇵🇰 We congratulate Pakistani astronaut Muhammad Zeeshan Ali on his selection as a payload specialist for China’s Shenzhou-24 mission, marking a historic milestone in space exploration. This achievement underscores the immense potential of Pakistan’s human talent and the enduring Pakistan-China friendship. 🇵🇰🤝🇨🇳— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 24, 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਚੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ।
Pakistani astronaut Muhammad Zeeshan Ali: “China-Pakistan friendship is vaster than the outer space.” “Whenever we look at planet Earth from the outer space, we don’t see any borders.” https://t.co/7CnNorvc2Z— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) November 24, 2026
ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
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