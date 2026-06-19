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WhatsApp ਦਾ ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

WHATSAPP PLUS LAUNCHED IN INDIA
WHATSAPP PLUS LAUNCHED IN INDIA (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 10:02 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WHATSAPP PLUS LAUNCHED IN INDIA
WHATSAPP PLUS LAUNCHED IN INDIA (WHATSAPP)

ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

  1. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਿੱਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਿੱਕਰ ਭੇਜ ਸਕੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
  2. ਕਸਟਮ ਐਪ ਆਈਕਨ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਲਰ ਆਦਿ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਐਪ ਥੀਮ: ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇਗਾ।
  4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿੰਗਟੋਨਸ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿੰਗਟੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
  5. ਚੈਟ ਲਿਸਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ: ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਲਿਸਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
  6. ਪਿੰਨ ਵਾਧੂ ਚੈਟਾਂ: ਨਾਰਮਲ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੇਡ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਯਾਨੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਵਾਈਸ ਕਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2.99 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰਿਏਕਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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