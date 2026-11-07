iPhone Duo ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਅਨੁਕੂਲ, ਦੋਵਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਫੋਨ ਡੂਓ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 7, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਫੋਨ ਡੂਓ ਲਈ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ iOS 27.1 SDK ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਰਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਪਸ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅੱਪਡੇਟ
ਮੈਕਰੂਮਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਪਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਡੂਓ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਡੂਓ ਲਈ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਲ, ਵਨਨੋਟ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਵਰਡ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। Etsy, Goodnotes, Halide Mark III, NBA, NHL, ਅਤੇ Zoom ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Amazon Prime Video, Fantastical, Flighty, Instagram, MLB, Netflix, SmartGym, WhatsApp, ਅਤੇ YouTube ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਐਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਐਪਸ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ "Made for iPhone Duo" ਬੈਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। iOS 27.2 ਐਪਲ ਪੈਨਸਿਲ (USB-C) ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੀਏਟ ਪਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੋਟਸ, ਫਾਇਨਲਾਈਨਰ ਅਤੇ ਟਾਈਪਡ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਰਕਅੱਪ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਐਪਾਂ
ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਐਪਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
AMC Theaters
Amazon Fire TV
Apple Store
Best Buy
Bluesky
Delta
DoorDash
Duolingo
Fandango
FedEx
Goodreads
Google Docs
Google Home
Google Sheets
Google Slides
GrubHub
JetBlue
Libby
Microsoft Authenticator
Microsoft Teams
MTA
Nike
PayPal
PictureThis
Ring
Southwest
Spectrum TV
Starbucks
Steam
Uber Eats
UPS
USPS
Venmo
Verizon
Wells Fargo
Whole Foods
YouTube Music
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਮ SwiftUI ਅਤੇ UIKit ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਲਟੀ-ਕਾਲਮ ਸਪੋਰਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਵੇਂ API ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਫੋਰਮ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iOS 27 SDK ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। iOS 26 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।