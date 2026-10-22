Oura Ring 5 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਸ

Oura Ring 5 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਸ
Oura Ring 5 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 22, 2026 at 6:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oura Ring 5 ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਰਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ Oura Ring 4 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੈਂਸਰ, ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਸਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Oura Ring 5 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਹ ਰਿੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ Oura Ring 4 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ Physical Vapor Deposition Coating ਹੈ, ਜੋ ਖਰੋਂਚ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿੰਗ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਗਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਲੋਅ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਂਸਰ ਡੋਮਸ, ਬਿਹਤਰ LEDs ਅਤੇ 12 Enhanced ਸਿਗਨਲ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਟੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈਲਥ ਰਡਾਰ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਨਾਈਟਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਦਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਗਨਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾਈਟਟਾਈਮ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਫੀਚਰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ
- 40 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਬਾਡੀ
- Health Radar ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਨਾਈਟਟਾਈਮ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ
- Live Activity Tracking ਅਤੇ GLP-1 Insights
- ਨੌ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ
- Locate ਅਤੇ Data Deletion ਸੁਵਿਧਾ
ਲਾਈਵ ਗਤੀਵਿਧੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ Oura ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਿਹਤ ਲਈ GLP-1 Insights ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੈ। Oura Health Records ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਏਆਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਏਆਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ Locate ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਟੂਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
Oura Ring 5 ਦੀ ਕੀਮਤ
Oura Ring 5 ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 39,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗੋਲਡ, ਡੀਪ ਰੋਜ਼, ਸਟੇਲਥ ਜਾਂ ਬ੍ਰਸਟਡ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,900 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Oura Ring 5 ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ Oura ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 599 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼, ਲੰਬੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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