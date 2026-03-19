Oura Ring 4 ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਮਦਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਂਚ

Oura Ring 4 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

OURA RING 4 PRICE
OURA RING 4 PRICE (OURA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 9:52 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oura Ring 4 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਰਟ ਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Oura ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਗਤੀਵਿਧੀ, ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਹੈਲਥ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ India: The State of Sleep 2026 ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ Oura ਮੈਬਰ ਔਸਤ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟੇ 28 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੌਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਮ ਅਤੇ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਮ ਸਲੀਪ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ 59 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਈਟ ਔਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਤ 12:14 ਵਜੇ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 7:43 ਵਜੇ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 53 ਮਿੰਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਲੀਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਲੀਪ ਡੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੌਣਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Oura Ring 4 ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

Oura Ring 4 ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸੇਸਡ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3.3 ਤੋਂ 5.2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਈਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Silver, Black, Brushed Silver, Stealth, Gold ਅਤੇ Rose Gold ਕਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੈਂਸਰ ਹਨ, ਜੋ 18 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਗਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ Oura ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨਸਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਐਚਆਰਵੀ, SPO2, ਤਣਾਅ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪ ਸਟੇਜਿੰਗ, ਜਣਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਉਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ 5 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿੰਗ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Oura Ring 4 ਦੀ ਕੀਮਤ

Oura Ring 4 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਮਾ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 28,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟੇਲਥ, ਬ੍ਰਸ਼ਡ ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।

Oura Ring 4 ਨਾਲ ਐਪ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

Oura Ring 4 ਦੇ ਨਾਲ ਐਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Oura ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 599 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Oura Ring 4 ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

