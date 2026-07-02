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Oppo Reno 16 ਅਤੇ Reno 16c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Oppo Reno 16 ਅਤੇ Reno 16c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

OPPO RENO 16 AND RENO 16C LAUNCHED
OPPO RENO 16 AND RENO 16C LAUNCHED (OPPO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 4:59 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Oppo ਨੇ ਆਪਣੀ Reno ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Oppo Reno 16 ਅਤੇ Reno 16c ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਡਲ Oppo Reno 16 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Oppo Reno 16c ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਚਿਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬੇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Oppo Reno 16 ਅਤੇ Reno 16c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Oppo Reno 16 ਵਿੱਚ 6.32 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Oppo Reno 16c ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ 6.57 ਇੰਚ ਦਾ AMOLED ਪੈਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 1,400nits ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Reno 16 ਨੂੰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Reno 16c ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7300 ਚਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੋਨੋਂ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ colorOS 16 'ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਿਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Reno 16 ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Reno 16c ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ 8MP ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

Reno 16 ਵਿੱਚ 6,700mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Reno 16c ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਨ 80ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Oppo Reno 16 ਅਤੇ Oppo Reno 16c ਦੀ ਕੀਮਤ

Oppo Reno 16 ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 61,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 67,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Oppo Reno 16c ਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 49,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 55,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਆਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਕੰਪਨੀ SBI ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇੰਸਟੈਟ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਓਪੋ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

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