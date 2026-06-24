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OPPO Reno 16 ਅਤੇ Reno 16c ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

OPPO Reno 16 ਅਤੇ Reno 16c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

OPPO RENO 16 PRICE LEAK
OPPO RENO 16 PRICE LEAK (OPPO RENO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 9:44 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OPPO Reno 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Oppo ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ Oppo ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ OPPO Reno 16 5G ਅਤੇ Reno 16c ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।

OPPO Reno 16 ਅਤੇ Reno 16c ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, OPPO Reno 16 ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6,700mAh ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Reno 16c ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7300 ਐਨਰਜੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ 50MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 8MP ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Oppo ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ Reno 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Oppo Reno 16 ਦੇ ਨਾਲ Reno 16c, Oppo Bubble ਅਤੇ Enco Air ਈਅਰਬਡਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟੈਰੀ ਵਾਈਟ, ਵਾਇਲੇਟ ਅਤੇ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

oppo Reno 16 ਵਿੱਚ 6.32 ਇੰਚ ਦਾ FHD+AMOLED ਪੈਨਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ Reno 16c ਵਿੱਚ 6.57 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ Oppo Reno 16 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 59,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Reno 16c 5G ਦੀ ਕੀਮਤ 49,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਹੋਵੇਗਾ।

Oppo ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Reno ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

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OPPO RENO 16 PRICE LEAK

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