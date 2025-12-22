ETV Bharat / technology

Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

OPPO RENO 15 SERIES (OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 5:31 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ ਬਲੂ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Oppo Reno 15 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡੀਐਂਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਿੱਟੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਰਿਬਨ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਮਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਿਪਸਟਰ ਪਾਰਸ ਗੁਗਲਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Oppo Reno 15 Pro, Oppo Reno 15C ਅਤੇ Oppo Reno 15 Pro Mini ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ ਮਿੰਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਓਪੋ ਰੇਨੋ 15 ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 120x ਪੈਰੀਸਕੋਪਿਕ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਿਪਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Reno 15C ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 7,000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Oppo Reno 15 Pro ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

