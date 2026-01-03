Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕ ਸਣੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਜ਼
Oppo ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Oppo ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Reno 15 Series ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: Reno 15 Pro ਅਤੇ Reno 15 Pro Mini ਨਾਲ ਹੀ Reno 15 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਡਲ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ ?
Oppo India 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ Oppo Reno 15 Pro 5G, Oppo Reno 15 Pro Mini 5G ਅਤੇ Oppo Reno 15 5G ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। Oppo ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ
ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, Oppo Reno 15 Pro 5G ਅਤੇ Reno 15 Pro Mini 5G ਵਿੱਚ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ 3.5x ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ 100-ਡਿਗਰੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ 3.5x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੋਨ-ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ AI ਐਡੀਟਰ 3.0 ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ AI ਪੋਰਟਰੇਟ ਗਲੋ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਪੋ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਡਿਊਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੇਨ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, Oppo Reno 15 Pro ਅਤੇ Reno 15 Pro Mini ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਫਰੰਟ, ਮੁੱਖ, ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ 60 ਫਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ 4K HDR ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਿੱਤਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਚੋਣਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਚਿੱਤਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਡਿਊਲ-ਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਟੈਂਡਰਡ Oppo Reno 15 5G ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ AI ਕੈਮਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ, 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ 3.5x ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Oppo Reno15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ Oppo Reno15 Pro Mini ਦੀ ਬਾਕਸ ਕੀਮਤ ₹64,999 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹59,999 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Oppo Reno15 ਸੀਰੀਜ਼ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ Oppo India ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋਫਿਊਜ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਰੋਸਪੇਸ-ਗ੍ਰੇਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66, IP68, ਅਤੇ IP69 ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਅ
Reno 15 Pro Mini ਵਿੱਚ 6.32-ਇੰਚ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 93.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟੂ-ਬਾਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ Reno 15 Pro ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ AMOLED ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਨੋ 15 ਵਿੱਚ 6.59-ਇੰਚ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਐਚਡੀ+ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Oppo Reno 15 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ
Reno 15 Pro Mini ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 8450 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀ 6,200mAh ਬੈਟਰੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 187 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਮਾਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।