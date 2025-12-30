ETV Bharat / technology

Oppo Reno 15 Pro Mini ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਲਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼

Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

OPPO RENO 15 PRO MINI
OPPO RENO 15 PRO MINI (OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 10:26 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Oppo ਦੀ Oppo Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro ਅਤੇ Oppo Reno 15 Pro Mini ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ Oppo Reno 15 Pro Mini ਦੀ ਬਾਕਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.32-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

Oppo Reno 15 Pro Mini ਦੀ ਕੀਮਤ

ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Oppo Reno 15 Pro Mini ਦੇ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਬਾਕਸ ਕੀਮਤ 64,999 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Oppo Reno 15 Pro Mini ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo Reno 15 Pro Mini 59,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Oppo ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ Oppo Reno 15 Pro Mini ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Reno 15 ਅਤੇ Reno 15 Pro ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਤੇ Reno 15 ਸੀਰੀਜ਼ Flipkart, Amazon ਅਤੇ Oppo India ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

Oppo Reno 15 Pro Mini ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Oppo Reno 15 Pro Mini ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.32-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 1.6mm ਮੋਟੀ ਬੇਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਟੂ-ਬਾਡੀ ਅਨੁਪਾਤ 93.35 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 187 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਲਗਭਗ 7.99mm ਹੋਵੇਗੀ।

ਓਪੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo Reno 15 Pro Mini ਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66 + IP68 + IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕੋਟੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo Reno 15 Pro Mini ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 8450 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Oppo Reno 15 Pro Mini ਵਿੱਚ 6,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

