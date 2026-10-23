Oppo ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?

Oppo ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?
Oppo Pad Mini ਟੈਬਲੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 10:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਟੈਬਲੇਟ Oppo Pad Mini ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Oppo ਨੇ ਕੱਲ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼, ਈਅਰਬਡਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Sleekness, reimagined. At just 5.46mm thin and 282g light, OPPO Pad Mini’s 8.8-inch compact design brings effortless elegance to the big-screen experience. #OPPOPadMini #CreateInOneFlow #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/lvyHtR7sw0— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
Oppo Pad Mini ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo Pad Mini ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 8.8 ਇੰਚ ਦੀ 2.5K OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 2,520x1680 ਪਿਕਸਲ Resolution ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Big ideas deserve a mini powerhouse. With Snapdragon 8 Gen 5, ColorOS 16, cross-ecosystem connectivity and the OPPO Pencil 3 Pro, the #OPPOPadMini is built to keep creativity flowing. #CreateInOneFlow #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/oNXS7xNlne— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 13MP ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 67ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Oppo Pad Mini ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Oppo Pad Mini ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 94,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ Lavender ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। Oppo Pad Mini ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸੇਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ Oppo ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Your new canvas for big ideas is here! The #OPPOPadMini is here with storage options to suit your needs. 8GB + 256GB - ₹94,999 (Available from 29th Oct) #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/rpHHwVJVIn— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-