Oppo ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ? ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Oppo ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ? ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
Oppo ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ Find N6 Foldable, Find X9 Ultra ਅਤੇ X9s ਸਾਮਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : November 25, 2025 at 3:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜੇਨ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਓਪੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Find X9 ਅਤੇ X9 Pro ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Find N6 Foldable ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Weibo 'ਤੇ ਟਿਪਸਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜੇਨ 5-ਪਾਵਰਡ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਓਪੋ ਫਾਇੰਡ ਐਨ6 ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਓਪੋ ਨੇ ਫਾਇੰਡ ਐਨ5 ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਅਰ-ਕੋਰ (7-ਕੋਰ ਸੀਪੀਯੂ) ਵੇਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਇੰਡ ਐਨ6 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 8-ਕੋਰ ਏਲੀਟ ਜੇਨ 5 ਚਿੱਪ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਸਟਮ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8.1-ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ 6.6-ਇੰਚ ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਗਲੈਕਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਫੋਲਡ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਪਰ ਓਪੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6000mAh+ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP Sony LYT-808 ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ, 50MP 3x ਪਤਲਾ-ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Find X9 Ultra ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰਲ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਸੋਨੀ IMX09E ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ, IMX09A ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 50MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਓਪੋ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
Oppo Find X9s ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo Find X9s ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 9500 ਪਲੱਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ X9s ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Oppo ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋ ਡਿਵਾਈਸ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Find N6 Foldable ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਚ 2026 ਅਤੇ Find X9 Ultra ਵੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Oppo ਦੀ ਤੀਜੀ ਡਿਵਾਈਸ Oppo Find X9s ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-