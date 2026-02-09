Oppo ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੋਸਟਰ

Oppo ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੋਸਟਰ
Oppo K14X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : February 9, 2026 at 5:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Oppo K14X 5G ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Oppo K14 5G ਹੈ।
Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Oppo K ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Oppo K14 5G ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo K14 5G ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ SIG ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
The wait is over. The new OPPO K14x 5G is launching on 10th Feb, 12PM.— OPPO India (@OPPOIndia) February 2, 2026
Built with a 6500mAh battery and 45W fast charging to match your pace.
Get More Power, Less Lag & non-stop performance for non-stop days.
Know more: https://t.co/HlLogYPxEV#OPPOK14x #MorePowerLessLag pic.twitter.com/CeynH6xDah
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Bluetooth SIG ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
Capture the moment the way it deserves to be remembered. With the 50MP AI Main Camera on OPPO K14x 5G, your shots stay clear and detailed - even when you crop in.— OPPO India (@OPPOIndia) February 4, 2026
Click here to know more: https://t.co/MBJ6nCpZsJ#OPPOK14x #MorePowerLessLag #OPPOKSeries pic.twitter.com/e3tVQWfMal
Oppo K14X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Oppo K14X 5G ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
With Reverse Wired Charging on OPPO K14x 5G, you can share power when it matters. Help a friend top up, or keep your earbuds going on the move.— OPPO India (@OPPOIndia) February 9, 2026
Click here to know more: https://t.co/lUsErlH44o #OPPOK14x #MorePowerLessLag #OPPOKSeries pic.twitter.com/fZTseOfup1
Oppo K14X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo K14X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-