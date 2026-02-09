ETV Bharat / technology

Oppo ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੋਸਟਰ

Oppo K14X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

OPPO K14X 5G PRICE
OPPO K14X 5G PRICE (OPPO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Oppo K14X 5G ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Oppo K14 5G ਹੈ।

Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Oppo K ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Oppo K14 5G ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Oppo K14 5G ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ SIG ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Bluetooth SIG ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

Oppo K14X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Oppo K14X 5G ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

Oppo K14X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Oppo K14X 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

OPPO K14X 5G LAUNCH DATE
OPPO K14X 5G
OPPO K14X 5G FEATURES
OPPO K14X 5G PRICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.