Oppo ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਨਵੀਂ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ, ਕੀਮਤ 13,000 ਤੋਂ ਘੱਟ
Published : March 11, 2026 at 12:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁਣ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏ 4GB ਰੈਮ +64GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
The new OPPO K14x 5G is now available in 4+64GB at ₹12,999. Sale is live on Flipkart. ⚡— OPPO India (@OPPOIndia) March 10, 2026
Buy Now: https://t.co/07nuDKKFVs #OPPOK14x5G #OPPOKSeries #MorePowerLessLag pic.twitter.com/lmEZB4S84V
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ Oppo India ਈ-ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਆਈਸੀ ਬਲੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਾਇਲੇਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 1,125 nits ਤੱਕ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ 256 ppi ਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਡੈਪਥ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
