Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 10, 2026 at 2:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Oppo K14x 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 45ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ 120Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 720x1,570 ਪਿਕਲ, 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1,125nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
The new #OPPOK14x is here! Starting from ₹13,499* - that’s just ₹4,500/month* to step into next-level power.— OPPO India (@OPPOIndia) February 10, 2026
The ultimate Endurance Powerhouse, built for real life and packed with #MorePowerLessLag.
Pre-order now: https://t.co/lUsErlH44o#OPPOKSeries
*TnCs Apply pic.twitter.com/snYFW1xbsC
Oppo K14x 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Oppo K14x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ SBI, HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਓਪੋ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਈਸ ਬਲੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਾਇਲੇਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
