Oppo K14 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Oppo K14 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 29, 2026 at 2:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Oppo K14 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਸਮੂਥ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ Oppo ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Oppo K14 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo K14 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3600nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 7360 Max ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਡੈਪਥ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 10ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP69K ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
The OPPO K14 Plus keeps up with it all, with a smooth 1.5K 144Hz AMOLED Display and powerful Dimensity 7360 MAX to the 50MP Main Camera with OIS, and much more.— OPPO India (@OPPOIndia) September 28, 2026
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Oppo K14 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Oppo K14 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 32,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 35,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Oppo K14 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Oppo K14 Plus ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ Vivo T5x ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Motorola Edge 70 Fusion ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ Motorola ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Realme P4s 5G ਅਤੇ Realme P4 Pro 5G ਵੀ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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