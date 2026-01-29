ETV Bharat / technology

Oppo K ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਲਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਝਲਕ

Oppo ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

OPPO K SERIES LAUNCH DATE
OPPO K SERIES LAUNCH DATE (OPPO)
January 29, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ K-ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ Oppo K15 ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Oppo K ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Oppo ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Oppo K ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo K15 ਅਤੇ Oppo K15x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Oppo K ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ

Oppo ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਨਵੀਂ K ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Oppo K ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Oppo K ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ?

ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਪੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ K13 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ K15 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ K-ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

