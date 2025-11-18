OPPO Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਓ
OPPO ਨੇ ਆਪਣੀ OPPO Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OPPO ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OPPO Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। OPPO Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ OPPO Find X9 ਅਤੇ OPPO Find X9 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
OPPO Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ OPPO Find X9 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ OPPO Find X9 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 16GB+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 84,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। OPPO Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਬਲੈਕ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਗ੍ਰੇ, ਵੈਲਵੇਟ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵਾਇਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OPPO Find X9 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ OPPO Find X9 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,600nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਡੌਲਬੀ ਵਿਜ਼ਨ + HDR10+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 9500 (3nm) ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। OPPO Find X9 ਵਿੱਚ 7,025mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 50ਵਾਟ+10ਵਾਟ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
OPPO Find X9 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
OPPO Find X9 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,600nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2, ਡੌਲਬੀ ਵਿਜ਼ਨ + HDR10+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। OPPO Find X9 Pro ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 9500 (3nm) ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। OPPO Find X9 Pro ਵਿੱਚ 7,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 50ਵਾਟ+10ਵਾਟ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 200MP 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
