ETV Bharat / technology

Oppo Find X9 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Oppo Find X9 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Oppo Find X9 Ultra ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ Oppo ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ Oppo ਦੇ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

Oppo ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ OnePlus ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੀਟ ਲਾਉ ਨੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਮੇਟਲ ਫ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਟਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।

Oppo Find X9 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰੇ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ Oppo Find X9 Ultra ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Oppo Find X9s ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। Find X9s ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 9500 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।- Oppo Find ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.