Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ
Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo Find X9 ਅਤੇ Oppo Find X9 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। Oppo ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਸਲਬਲਾਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਅਲਟਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਓਪੋ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ 99 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵੀਲੇਜ ਪੈਕ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੂਪਨ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ SUPERVOOC 80W ਪਾਵਰ ਅਡੈਪਟਰ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Find X9 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59-ਇੰਚ ਦੀ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Pro ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ ਫਲੈਟ OLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 9500 SoC ਚਿੱਪਸੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Oppo Find X9 Pro ਅਤੇ Find X9 ਵਿੱਚ 7,500mAh ਅਤੇ 7,025mAh ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ Find X9 ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ Sony LYT-828 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ Sony LYT-600 ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ Samsung JN5 ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Pro ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁੱਖ, ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 3x ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸੈਲਫੀ ਸ਼ੂਟਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ColorOS 16 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Oppo Find X9 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਪੇਸ ਬਲੈਕ, ਵੈਲਵੇਟ ਰੈੱਡ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਗ੍ਰੇ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਚਾਰਕੋਲ, ਸਿਲਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
